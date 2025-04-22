زار وفد من لجنة متابعة القمة الروحية الاسلامية المسيحية اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المستشفى للاطمئنان إلى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها.
وضم الوفد الشيخ حسن عبدالله ممثلا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والقاضي الشيخ غاندي مكارم ممثلا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وقد رافقهما في الزيارة مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم.
وخلال اللقاء إتصل الشيخ علي الخطيب بالبطريرك الراعي، وقال له "نريدك أن تتماثل للشفاء لأن وجودك ضروري لنا وللبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من لجنة متابعة القمة الروحية المسيحية الاسلامية زار الراعي والخطيب وأكد أن جود البطريرك ضروري للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.