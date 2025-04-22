مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: لقرع الأجراس يوم دفن البابا فرنسيس ورفع الصلوات والتضرعات

أشار ​مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك​ في لبنان، إلى "أنّنا تلقّينا بحزنٍ عميق، نبأ انتقال ​البابا فرنسيس​ إلى حضن الآب السّماوي، بعد حياة كرّسها بكليّتها للمسيح يسوع وللكنيسة، ناقلًا إليها فرح الإنجيل من خلال تعاليم ومسيرة راعويّة امتدّت إلى المهمّشين والفقراء والمتألّمين؛ وباثًّا فيها روح الانحناء نحو كل إنسان موجوع ومتألّم".

وأعلن في بيان، أنّ "باسم رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وباسم البطاركة أعضاء مجلس الرّئاسة: بطريرك السريان الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي، وكاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك مار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين، ومطارنة الكنائس الكاثوليكيّة والرّؤساء العامّين والإقليميّين، والرّئيسات العامّات والإقليميّات، ندعو جميع الكنائس الكاثوليكيّة في لبنان -رعايا وأديار وكنائس- إلى قرع الأجراس يوم الدفن، بعد تحديده رسميًّا من قبل الكرسي الرّسولي، عند السّاعة الثّانية عشرة ظهرًا (بتوقيت بيروت)، حدادًا على راحة نفس البابا فرنسيس؛ ورفع الصّلوات والتّضرّعات على نيّته".

ولفت المجلس إلى "أنّنا نلتمس من كل كاهن كاثوليكي أن يقدّم قدّاسًا واحدًا لراحة نفس البابا فرنسيس، وندعو كل مؤمن ومؤمنة، وكل منتسب إلى أخويّة أو حركة رسوليّة أو منظّمة كاثوليكيّة، إلى تلاوة المسبحة الورديّة على هذه النيّة.