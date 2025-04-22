قوى الأمن عممت صورة مواطن مفقود غادر منزله في البسطة التحتا أمس ولم يعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: بلال نعيم قبلان (من مواليد عام 1960، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2025-04-21، منزله الكائن في محلّة البسطة التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنّه يعاني من حالة صحيّة تؤثّر على قدراته الذّهنيّة".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الإتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".