عائلة المطران إبراهيم ولجنة متابعة ملف اختطافه: لن تغلق هذه القضية حتى نبلغ الحقيقة كاملة

لفتت عائلة المطران يوحنا إبراهيم واللّجنة الدّوليّة المتابِعة لملف اختطافه، في بيان في الذّكرى 12 على اختطاف المطرانَين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، إلى أنّ "اثنَي عشر عامًا مرّت، والغياب مرّ، والوجع لا يهدأ، والجرح لا يلتئم. في مثل هذا اليوم 22 نيسان 2013، سُرق منّا دوي صوت نبوي، وأُخمد بهاء نور منير، وخُطف راع أمين حمل صليب السّلام وسط عاصفة آلام الجلجلة، ألا وهو مطران حلب وتوابعها للسّريان الأرثوذكس مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم".

وأكّدا أنّه "لم يكن مجرّد رجل دين غُيّب، بل هو قضيّة شعب ووجدان وطن وضميرُ كنيسة. هو جرح في خاصرة مسيحيّي الشّرق، وصرخة لا تعرف الصّمت، ونداء لن يُخمد. لن ننسى، لن نهدأ، ولن نصمت"، مشدّدَين على أنّه "مهما طال الزّمان، ومهما تراكم الغموض، لن تغلق هذه القضيّة ولن تُطوى صفحتها، حتّى نبلغ الحقيقة كاملة، لا نريد أنصاف الرّوايات، ولا مسكّنات الوقت".

وأشارت العائلة واللّجنة إلى أنّ "مَن يعرف المطران يوحنا، يعرف أنّ الشّجاعة والرّجاء في قلبه لم يكونا شعارًا، بل أسلوب حياة، هو من علّمنا أن نقول الحقيقة مهما كان الثّمن ونزرع الرّجاء في أرضٍ أنهكها اليأس"، مركّزَين على أنّ "اليوم، لن يتزعزع الأمل في قلوبنا، بل تبقى العيون شاخصة، والآذان مفتوحة، والقلوب مصلّية، في انتظار كل خبر، كل همسة، كل علامة".