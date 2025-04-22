الكرملين حذّر من التسرع في المحادثات لوقف الحرب في أوكرانيا

حذّر الكرملين من "التسرع بشأن المحادثات الرامية لانهاء الحرب في أوكرانيا"، بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف هذا الأسبوع.
واشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديث للتلفزيون الرسمي الى ان "هذا الموضوع معقد جدا ويرتبط بتسوية، لذا فمن غير المجدي تحديد أطر زمنية صارمة والسعي للتوصل إلى تسوية، تسوية قابلة للتطبيق، في فترة زمنية قصيرة".
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