رئيس وزراء الأردن: وحدتنا خط أحمر ودولتنا لا يُختبر صبرها ولا أحد يجازف بسلامة شعبها

أكّد رئيس الوزراء الأردني ​جعفر حسان​، أنّ "الدّولة الأردنيّة لا يُختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشّعبويّة، أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضيّة كانت. الوطن هو القضيّة الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مشدّدًا على أنّ "لا سيادة في الأردن إلّا لسيادة القانون، ولا قوة إلّا بيد الدّولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجيّة أو لواهمين يريدون بثّ الفوضى وعرقلة المسيرة".

وجزم، خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أنّ "الأردن لن يكون يومًا إلّا ميدانًا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائمًا هو الأعلى"، مركّزًا على أنّ "‏وحدتنا الوطنيّة عنوان قوّتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها. كلّنا أردنيّون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدّم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشميّة الحكيمة".

وجدّد حسان التّأكيد على أنّ "الوحدة الوطنيّة خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغضّ النّظر عن الظّروف، هو خصم للأردن والأردنيّين".