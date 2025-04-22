الداخلية السورية: القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن "القبض على العميد سليمان التيناوي أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في النظام السابق بشار الأسد".
وذكرت الوزارة، أن "التيناوي متورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين من بينها مجزرة في منطقة جيرود عام 2016"، لافتاً الى أنه "شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها".
وأكدت أنه "قد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".
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