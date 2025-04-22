LBCI: الخارجية اللبنانية ستستدعي السفير الايرانيّ على خلفية تغريدته عن نزع السلاح

أفادت قناة "LBCI" بأن وزارة الخارجية اللبنانية ستستدعيالسفير الايرانيّ لدى لبنان مجتبى أماني، خلال الايام المقبلة، على خلفية تغريدته عن نزع السلاح.

وفي وقت سابق، اعتبر اماني أن "مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".

واضاف :"نحن في ايران نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. ان حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".