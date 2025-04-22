مكتب أمن الدولة في الهرمل ضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب في جرود نحلة

تمكنت دورية من مكتب أمن الدولة في الهرمل التابع لمديرية بعلبك الهرمل الإقليمية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في جرود بلدة نحلة، كانت معدة للتهريب.

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