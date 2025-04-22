الجيش الإسرائيلي: قضينا على أحد أبرز أعضاء "الجماعة الإسلامية" في غارة على الناعمة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش هاجم في وقت سابق من اليوم في منطقة الناعمة في لبنان، وقضى على المدعو حسين عزات محمد عطوي، وهو أحد أبرز العناصر في "الجماعة الإسلامية" المرتبطة بحركة "حماس" في لبنان".

وادّعى في تصريح، أنّ "عطوي كان ضالعًا في التّخطيط والتّرويج لمخطّطات انطلاقًا من الأراضي اللّبنانيّة ضدّ إسرائيل، بغية استهداف الجيش على الحدود الشّماليّة"، مشيرًا إلى أنّ "خلال سنوات نشاطه، نفّذ عمليّات إطلاق قذائف صاروخيّة، ووجّه بنى تحتيّة على الجبهة الشّماليّة، وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل. كما عمل على تنفيذ مخطّطات ضدّ أهداف إسرائيليّة حول العالم".

وأفاد أدرعي بأنّ "عطوي كان ينشط بالنّيابة عن "الجماعة الإسلاميّة" وبتعاون وثيق مع "حماس" في لبنان.