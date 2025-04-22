الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الوطني بالإمارات: أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار ولا أحد بلبنان يريد العودة للحرب

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش، خلال لقائه الرئيس جوزاف عون، حرص رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على وحدة لبنان وبناء دولة وطنية جامعة لكل أطياف الشعب، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهته، شدد الرئيس عون على أن العلاقات اللبنانية–الإماراتية متجذرة، معربًا عن تطلّعه إلى زيارة قريبة لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه لبنان، وفي مقدّمها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة.

وأكّد عون أن أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، مشددًا على أن لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب، وأضاف: "أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة".