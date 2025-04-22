دعا وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إلى "تطبيق القرار الدولي 1701 والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان"، لافتاً الى أنه "ينبغي تطبيق القرارات الدولية بشكل كامل ودون انتقائية من أجل تحقيق الإستقرار في لبنان". وأكد عبدالعاطي، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داعم لرئيس الجمهورية جوزاف عون وللجيش ولمؤسسات الدولة اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية مصر دعا لتطبيق الـ1701: السيسي داعم للرئيس عون وللجيش ولمؤسسات الدولة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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