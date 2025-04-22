سرايا القدس: نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن قائدين معتقلَين منذ 5 أيام دون توضيح الأسباب

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن اثنين من كوادرها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري، معتقلان في دمشق منذ خمسة أيام، مشيرة إلى أن السلطات السورية لم توضح أسباب الاعتقال.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال جرت بطريقة لم تكن تتمنى أن تراها من "إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار".

وأعربت عن أملها بأن تبادر الحكومة السورية إلى الإفراج عن كوادرها، مؤكدة ثقتها بأن "إخواننا أهل للنخوة العربية التي يُكرم بها الضيف ويُنصر بها أهل الحق".

كما شددت سرايا القدس على أن بندقيتها لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو، ولم تنحرف يوماً عن الهدف الأساسي، وهو "التراب الفلسطيني الكامل"، مضيفة أن الشهداء الذين قدمتهم من الساحة السورية، قدمتهم على حدود فلسطين المحتلة.