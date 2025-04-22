رياح خماسينية حارّة وناشطة محملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها غدا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "لبنان يتأثر برياح خماسينية حارّة، جافة، وناشطة محملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء (٣٥ درجة على الساحل)، يستمر تأثيرها حتى صباح يوم الخميس حيث تبدأ بالانحسار مع اجواء سديمية ويتحوّل الطقس إلى متقلّب بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حالياً جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح دون معدلاتها الموسمية يوم السبت المقبل".

واشارت الى أن "طقس الأربعاء غائم إجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة وسيطرة الأجواء السديمية مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ35 درجة على الساحل والتي تنخفض بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر وارتفاع بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتشتدً أحياناً حيث تصل سرعتها لحدود ال ٨٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية".

ولفتت الى ان "طقس الخميس غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية وبقاء الأجواء السديمية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً وموحلة اعتباراً من الظهر وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/ساعة".

وذكرت أن "طقس الجمعة غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها المومسمية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية".