ترامب: "عاجل .. البيت الأبيض لم يعد دارا للمسنين" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: سعى البيت الأبيض إلى إيصال رسالة مفادها أنه لم يعد "دارا للمسنين"، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو يقارن فيه بين رد فعل الرئيس دونالد ترامب وسلفه جو بايدن عند لقائهما بـ"أرنب الفصح".

وقد شارك ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في فعالية تقليدية سنوية ذات طابع ديني، حيث رافقهما شخص متنكر في زي أرنب عيد الفصح.

وخلال الفعالية، قال ترامب: "هل تتذكرون الأرنب مع جو بايدن؟ هل تتذكرون؟ هل تتذكرون عندما أنقذ الأرنب جو بايدن؟ الأرنب لن ينقذ ترامب".

ونشر البيت الأبيض الفيديو عبر منصة "إكس" وعلق قائلا: "عاجل: البيت الأبيض لم يعد دار رعاية".

وتعود الواقعة التي أشار إليها ترامب إلى عام 2022، عندما كان الرئيس بايدن يتحدث مع الصحفيين في البيت الأبيض حول قضايا تتعلق بأفغانستان وباكستان.

وخلال حديثه، قاطعه أحد الموظفين المتنكرين في زي أرنب عيد الفصح، وبدأ يلوح له بيديه، مما أربك بايدن وأثار تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام. وقد وصف ذلك الأرنب في تقارير إعلامية لاحقة بأنه بمثابة "الرقيب" الرئاسي.

ويعرف بايدن بزلاته اللفظية المتكررة في المناسبات العامة، الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الواقعة بشكل واسع في ذلك الحين، وجعلها مادة للسخرية في المقارنات السياسية بينه وبين ترامب.