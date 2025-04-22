شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويناقش ملف التصنيع الزراعى والأمن الغذائى غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التى عقدت اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة طلبات مناقشة عامة حول استراتيجيات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإدارة أصول الشركات واستغلالها، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين.

ويناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء فى ضوء التحديات الراهنة"، وتقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025".

وناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعى الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة فى تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام فى تنمية ودعم الاقتصاد الوطنى، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى سد العجز فى عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.