شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: دور الوطنية للانتخابات فى رفع وعى المواطنين مسؤولية على المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالدور الذى تلعبه الهيئة الوطنية للانتخابات فى رفع وعى المواطنين بالمشاركة فى الحياة السياسية قائلة: "النضج السياسى الذى فعلته الهيئة الوطنية للانتخابات يضع مسؤولية أكبر على المرشحين".

وشددت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم أمر فى بالغ الأهمية قائلة "لو عايز البالغ يروح ويشارك فى الانتخابات لازم أعلم الطفل انه يقول رأيه ويعرف أن رأيه مسؤولية لازم يقوله ويشارك الآخرين آرائه"، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم عليها عامل كبير فى رفع الوعى لأنها تتعامل مع الفرد مع بداية المرحلة الابتدائية أى منذ طفولته فعلينا التركيز على هل هناك ديمقراطية وتبادل آراء داخل الفصول خاصة مع تخفيض الكثافة الطلابية فى الفصول المدرسية مثلما أعلن وزير التربية والتعليم وهو الأمر الذى يسهل على المعلمين تعزيز روح المناقشة والحوار وسماع آراء الطفل فى الفصل.

وأكدت "خطاب" أنه كلما اقتربنا من القاعدة الشعبية كلما اقتربنا من الديمقراطية، وأكدت أنها فخورة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن التعاون المؤسسى مع الهيئة الوطنية للانتخابات يفتح مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الوعى السياسى ودعم دور المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن المجلس القومى يفخر بالشراكة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويؤمن بحق المواطن فى الحصول على المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمتها فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعى الانتخابى للمواطن ودور الجمعيات الأهلية فى متابعة الانتخابات، والذى يُعقد فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلى الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء فى مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من القيادات والشخصيات العامة.