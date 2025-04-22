شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: سيتم تعيين كافة الصحفيين بالعقود فى الصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد المحسن سلامة المرشح لمقعد نقيب الصحفيين إن ملف الحريات من أهم أولوياته في برنامجه الانتخابي، لأن الحرية هى قلب المهنة الصحفية، ولا يجوز حبس الصحفى سواء كان نقابى أو غير نقابى.

وأكد عبد المحسن سلامة أن الملف سيشهد انفراجة قريبة كما أنه يعمل على استعادة هيبة الصحفيين وضمان حقوقهم.

وأكد قائلا:"تنفيذ برنامجه الانتخابى قبل إجراء الانتخابات هو تأكيد على الجدية"؛ وأكد على التزامه بتعيين الصحفيين بالعقود المؤقتة فى جميع المؤسسات الصحفية القومية، وأكد أن المراسل الصحفى للصحف الأجنبية سيكون لهم صرف بدل من يوليو القادم، أما عن تخفيضات المترو أكد على أن العمل في هذة التخفيضات مستمر وسينجز هذا قريبا"، جاء ذلك في مؤتمر صحفى له اليوم الثلاثاء.



مؤتمر عبد المحسن سلامة



عبد المحسن سلامة

مؤتمر عبد المحسن سلامة فى وكالة انباء الشرق الأوسط



الحضور



عبد المحسن سلامة



عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين



عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة