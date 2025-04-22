اخبار العالم

عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين

0 نشر
0 تبليغ

  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 1/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 2/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 3/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 4/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 5/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 6/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 7/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 8/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 9/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 10/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 11/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 12/13
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت منة الله حمدى - تصوير خالد كامل

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 01:59 م

أعلن عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين عن نجاحه فى الاتفاق مع وزارة الإسكان للحصول على أضخم عدد من الوحدات السكنية للصحفيين فى تاريخ النقابة، بمزايا وأسعار متنوعة، وكذلك توفير قطع أراضى للصحفيين، جاء ذلك في مؤتمر صحفى له اليوم الثلاثاء.

وقال المرشح على مقعد نقيب الصحفيين خلال حواره إن عدد الشقق 1500 شقة، و328 قطة أرض وحدات جاهزة تسلم في خلال 6 أشهر والتقديم اعتبارا من 3 مايو والتسليم في 6 أشهر،  تتبع وزارة الإسكان وتتميز بأنها تلبى كافة المتطلبات، سواء شقق الإسكان الاجتماعى أو إسكان الشباب أو الإسكان المميز، كما أن هناك تسهيلات كبيرة فى الدفع، وخاصة أن هذه الشقق فى مدن وأماكن مختلفة، وستكون الأولوية لمن لم يحصل على شقة عن طريق النقابة قبل ذلك.

وأكد سلامة أن هذا المشروع الأضخم في تاريح النقابة الأماكن موجودة في مدن العلمين الجديدة ،العاصمة الجديدة، الإسماعيلية الجديدة بدر، حدائق اكتوبر، ناصر غرب أسيوط، العاشر من رمضان، الشروق ، دمياط الجديدة.

وتابع "سلامة": "أما الأراضى في مناطق اكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان ، السادات، والأولوية  للصحفيين من أبناء المحافظات، على أن تباع بنفس أسعار وزارة الإسكان وحدث تفاوض وأصبح المشروع متاح بالتمويل العقارى".

مؤتمر عبد المحسن سلامة (1)
مؤتمر عبد المحسن سلامة

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (2)
عبد المحسن سلامة

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (4)

مؤتمر عبد المحسن سلامة فى وكالة انباء الشرق الأوسط

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (5)
الحضور

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (6)
عبد المحسن سلامة 

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (7)
عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (8)
عبد المحسن سلامة 

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (9)
مؤتمر عبد المحسن سلامة 

 

مؤتمر عبد المحسن سلامة (10)
مؤتمر عبد المحسن سلامة 
مؤتمر عبد المحسن سلامة (11)
مؤتمر عبد المحسن سلامة 
مؤتمر عبد المحسن سلامة (12)
مؤتمر عبد المحسن سلامة
مؤتمر عبد المحسن سلامة (13)
مؤتمر عبد المحسن سلامة 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements