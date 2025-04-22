شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين عن نجاحه فى الاتفاق مع وزارة الإسكان للحصول على أضخم عدد من الوحدات السكنية للصحفيين فى تاريخ النقابة، بمزايا وأسعار متنوعة، وكذلك توفير قطع أراضى للصحفيين، جاء ذلك في مؤتمر صحفى له اليوم الثلاثاء.

وقال المرشح على مقعد نقيب الصحفيين خلال حواره إن عدد الشقق 1500 شقة، و328 قطة أرض وحدات جاهزة تسلم في خلال 6 أشهر والتقديم اعتبارا من 3 مايو والتسليم في 6 أشهر، تتبع وزارة الإسكان وتتميز بأنها تلبى كافة المتطلبات، سواء شقق الإسكان الاجتماعى أو إسكان الشباب أو الإسكان المميز، كما أن هناك تسهيلات كبيرة فى الدفع، وخاصة أن هذه الشقق فى مدن وأماكن مختلفة، وستكون الأولوية لمن لم يحصل على شقة عن طريق النقابة قبل ذلك.

وأكد سلامة أن هذا المشروع الأضخم في تاريح النقابة الأماكن موجودة في مدن العلمين الجديدة ،العاصمة الجديدة، الإسماعيلية الجديدة بدر، حدائق اكتوبر، ناصر غرب أسيوط، العاشر من رمضان، الشروق ، دمياط الجديدة.

وتابع "سلامة": "أما الأراضى في مناطق اكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان ، السادات، والأولوية للصحفيين من أبناء المحافظات، على أن تباع بنفس أسعار وزارة الإسكان وحدث تفاوض وأصبح المشروع متاح بالتمويل العقارى".



مؤتمر عبد المحسن سلامة



عبد المحسن سلامة

مؤتمر عبد المحسن سلامة فى وكالة انباء الشرق الأوسط



الحضور



عبد المحسن سلامة



عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين



عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة



مؤتمر عبد المحسن سلامة