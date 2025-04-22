شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المؤتمر تطالب استغلال العقارات التابعة لشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

طالب اللواء طارق رسلان ممثل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، باستغلال العقارات التابعة لقطاع الأعمال ، ودعم التحول التكنولوجيا الصناعية ، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بالإضافة إلى حوكمة أصول الشركات وتوطين التكنولوجيا الصناعية.

وأشاد رسلان خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بتجاوب وتفاعل وزير قطاع الأعمال العام الذي تفاعل معانا وتجاوب في أزمة شركة مصر للالومنيوم الأخيرة مؤكداً بأن مجمع الألومنيوم كيان وطني ناجح يقود قاطرة التنمية في الصعيد ولابد من دعمه والارتقاء به.

وشدد رسلان بأن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو تحقيق اقتصاد قوي قادر علي تحقيق تنمية مستدامة .