شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة الشيوخ: إجراءات الدولة للحوكمة استثمار اقتصادى ومحرك فاعل للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتطبيق الحوكمة يجب أن يُنظر إليه ليس فقط كإجراء تنظيمي، بل استثمار اقتصادي حقيقي للدولة ومحرك فاعل للتنمية.

وأضاف "سليم" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة للنهوض بقطاع الأعمال العام، أن الحوكمة ليست عملية سهلة، بل هي مسار معقد يستهدف تحسين أداء الشركات العامة، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الكيانات، وعلى رأسها الديون المتراكمة والأعباء المالية الثقيلة.

وتابع "سليم"، أن تطبيق الحوكمة سينعكس إيجابيًا على تعظيم العوائد وتحسين بيئة العمل داخل الشركات القابضة والتابعة، شريطة أن تكون هناك نقاط استراتيجية واضحة، إلى جانب إعداد موارد مالية داعمة، وإتاحة مرونة حقيقية في التنفيذ، مع ضرورة الاستفادة من النماذج الناجحة محليًا ودوليًا في هذا المجال.

ولفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إلي اتفاقه مع النواب في طرح تساؤلات جوهرية حول آليات الإصلاح والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.