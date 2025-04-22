شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة فى اللجنة التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الزملاء الراغبين في المشاركة باللجنة التنظيمية للعملية الانتخابية لتسجيل أسمائهم عبر الواتس على رقم 01099744659، تمهيدًا لدعوتهم لاجتماع مع اللجنة المشرفة على الانتخابات في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين المقبل 28 أبريل 2025م لوضع التصورات اللازمة لضمان ظهور العملية الانتخابية بالشكل اللائق للجماعة الصحفية، ونقابة الصحفيين.

وناشد جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الزملاء الراغبين في المشاركة باللجنة التنظيمية للانتخابات الالتزام بالحياد التام بين جميع الزملاء المرشحين، وألا يكونوا ضمن أعضاء الحملات الانتخابية لأي من المرشحين لمقعد النقيب وعضوية المجلس.

