شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بكشف أوضاع شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الكشف عن وضع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سواء الناجحة منها أو المتعثرة، إلى جانب توضيح سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بتطوير قطاع الأعمال العام.

وشدد وهبة على أهمية إعلان خطة واضحة من جانب الحكومة للتعامل مع الشركات المتعثرة، مؤكدًا رفضه اللجوء إلى الخصخصة كخيار لمعالجة الأزمات، ومشيرًا إلى ضرورة البحث عن بدائل فعالة.

واقترح النائب الاستعانة ببيوت خبرة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، للمساهمة في إعادة هيكلة هذه الشركات، مؤكدًا أن جوهر الأزمة يكمن في الإدارة، لا في نقص الموارد.

وأشار وهبة إلى أن أصول بعض الشركات تفوق قيمتها السوقية المُدرجة في البورصة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في استغلال تلك الأصول بطريقة أكثر كفاءة، مستشهدًا بنجاح الدولة في إدارة مشروع "الرأس الحكمة" كنموذج يمكن البناء عليه.