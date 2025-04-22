شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: قرارات الرئيس السيسى الاقتصادية طمأنة للمستثمر الاجنبى والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف إزالة العقبات التي تعوق الاستثمار، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل تحولا حقيقيا في فلسفة الدولة تجاه المستثمر، وتعكس إصرار القيادة السياسية على بناء بيئة استثمارية جاذبة وعصرية.

وقال "الجندي"، إن قرار استبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة على صافي الأرباح هو نقلة حقيقية في دعم مناخ الاستثمار، حيث يضمن الوضوح والشفافية للمستثمرين، ويحد من التداخلات والازدواجية في تحصيل الرسوم، بما يخلق انطباعا إيجابيا لدى المستثمر الأجنبي عن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية، موضحا أن التوجه لخفض زمن الإفراج الجمركي والعمل خلال العطلات الرسمية يبرهن على جدية الدولة في حل المشاكل المتراكمة التي طالما أرهقت المستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على استيراد مكونات الإنتاج.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تمضي في مسار إصلاحي اقتصادي واضح المعالم، بدءا من خفض الفائدة، ومرورا بإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، وصولا إلى تفعيل برنامج رد أعباء التصدير، وهي كلها أدوات متكاملة تستهدف تنشيط السوق المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لضخ رؤوس الأموال، مطالبا بتعزيز دعم صندوق مصر السيادي وتوسيع دوره في إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يعزز من جاذبية السوق المصرية، ويوجه رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي بأن مصر بيئة آمنة ومستقرة، منوها عن أن إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في دفع عجلة الإنتاج والتصدير يتماشى مع أفضل التجارب العالمية، مختتما تصريحاته قائلا: الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص على إقامة شراكة حقيقية مع المستثمر، وليس فقط علاقة تنظيمية."

ودعا "الجندي"، إلى ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والمستثمرين من خلال آليات فعالة ومستمرة، لضمان التفاعل السريع مع التحديات، مؤكداً أن المستقبل القريب سيشهد تحولا ملموسا في مؤشرات الاستثمار والنمو الاقتصادي نتيجة لهذه السياسات الشاملة.