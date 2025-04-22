شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الصحفيين تحدد قواعد التغطية الصحفية والإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المرشحين لمقعد النقيب، وعضوية المجلس، سرعة ارسال أسماء المندوبين عنهم باللجان الانتخابية وعملية الفرز.



و حددت اللجنه القواعد المنظمه كالآتى:

* يجوز للمرشح على مقعد النقيب، أن يمثل بـ24 مندوبًا أصليًا، و10 احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.

* يجوز للمرشح على مقعد العضوية أن يمثل بخمسة مندوبين أصليين، وثلاثة احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.

* يُشترط في جميع المندوبين أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، (جدول مشتغلين، مسددين لآخر اشتراك).

* يرسل كل مرشح أسماء مَن ينوبون عنه في لجان الاقتراع والفرز، وصورة شخصية مع صورة كارنيه العضوية 2025م، في مدى زمني أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء في الطابق الثاني بالنقابة.

* لكل الصحف ووسائل الإعلام الحق في أن تُمثل في تغطية الانتخابات بكل مراحلها على أن ترسل الأسماء وصور الكارنيهات، أو بطاقات الرقم القومي وصورة شخصية في مدى زمني أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري.

