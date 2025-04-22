شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى يمنح الفنانه سميرة أحمد والفنان ورشوان توفيق وسام ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وسام ماسبيرو لكل من الفنانه سميرة أحمد ورشوان توفيق المخرج محمد فاضل والفنان عبد الرحمن أبو زهرة و ذلك خلال مؤتمر "مستقبل الدراما المصرية" .

وأكد المخرج محمد فاضل أن التكريم في الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو له مذاق مختلف مقدما التكريم للأجيال الجديدة المبدعه الان .

فيما قال الفنان رشوان توفيق أنه دخل التلفزيون في 23 يوليو 196، معبرا عن سعادته بهذا التكريم الذي يعني له الكثير .

وقالت الفنانه سميرة أحمد أنها فخورة بالعودة ماسبيرو، لأنها اصل الدراما و أساس التلفزيون، و أنها فخورة بكل أعمال ماسبيرو .

و أكد رئيس الهيئة الوطنية أنه سيتم تقديم التكريم للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بمنزله نظرا لظروفه الصحية

وشارك في تكريمهم كل من الفنان محمود حميدة والفنانه فردوس عبد الحميد والفنان أحمد عبد العزيز والفنان محمد صبحي .

يأتي المؤتمر استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.