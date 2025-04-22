شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يُحيل خطة التنمية للعام المالى 25/26 للجنة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بيان خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها.

جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال فى الجلسات العامة السابقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 لمجلس الشيوخ.

وتنص المادة 249 من الدستور تنص علي :"يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.