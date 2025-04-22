شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ناعيا بابا الفاتيكان: كان مثالاً للسلام والمحبة والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى مستهل الجلسة العامة اليوم:" احتفلت مصر فى اليومين الماضيين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيـــم، فباسمكــم جميعاً وباسمــى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه عام، وللأخوة المسيحيين بوجه خاص.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ:" ولا يفوتنا في الوقت ذاته، أن نتقدم كذلك بخالص العزاء للأخوة المسيحيين فى مصر بوجــه خاص، والعالـــم أجمع بوجـــه عـــام لوفـاة البابــا فرنسيـــــس، بابا الفاتيكان.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ:" فقد كان مثالاً للسلام والمحبة والتسامح، وصوتاً نقياً من أصوات الحكمة، وعقلا مضيئا من عقول التسامح، وقلبا نابضا يحب الخير للناس جميعاً، وقد ظهر ذلك جلياً في جهوده الدائمة فى نشر السلام، ومناصرة قضايا الضعفاء واللاجئين والمظلومين، وبوجه خاص الدفاع عن فلسطين، وأهل غزة المضطهدين، متابعا:" نسأل الله العلى القديــر أن يمنحـــه الراحة الأبدية، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".