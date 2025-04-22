شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حازم بدوى: الوطنية للانتخابات لا تدير العملية الانتخابية فحسب والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية لا تختص فقط لتنظيم الانتخابات بل يمتد دورها للتثقيف والتوعية السياسية والحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الجوهرية التى لا يكتمل بدونها منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشراكة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان تهدف لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وقد عكفت الهيئة الوطنية منذ أكثر من عام مضى على وضع وتنفيذ فعاليات توعوية لكافة فئات الشعب لرفع الوعى بأهمية دورهم فى المشاركة فى الحياة السياسية وقد بدأت الهيئة بالنشئ فى المدارس والأندية والشباب وتم عقد لقاءات عديدة بصانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد على أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني جزء من الدور التوعوى للهيئة الوطنى لما تمتلكه الجمعيات الأهلية على قدرة على مخاطبة الناس بكل فئاتهم وتقريب المفاهيم، وقد برهنت تجارب السنوات السابقة أن الهيئة لا تدير العملية الانتخابية فحسب بل تقود مسارا إصلاحيا إذ أن التحول نحو مجتمع ديمقراطي لا يتم بقرار ولكن ينبنى على الاقتناع الداخلى للمواطن بأنه جزء من المعادلة وليس على هامش منها.

جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.