شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام تنقل فعاليات مؤتمر مستقبل الدراما المصرية بلغة الإشاره والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الهيئة الوطنية للإعلام، على نقل وقائع وفعاليات مؤتمر "مستقبل الدراما المصرية" - الذى بدأ منذ قليل داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو- بلغة الإشارة .

تواجد مترجم للغة الإشارة علي المسرح، وذلك لنقل وقائع الجلسات و جميع احداث المؤتمر المختلفه وكلمات المتحدثين، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم قصير لأبرز الأعمال الفنية التي شكلت ملامح الدراما المصرية عبر تاريخها الذي انطلق مطلع الستينات من القرن الماضي، كما يشارك فى المؤتمر نخبة من كبار الفنانين والكتاب والمخرجين، إلى جانب عدد من المتخصصين والعاملين في صناعة الدراما والإنتاج التلفزيوني.

يأتي المؤتمر استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.