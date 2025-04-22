شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة مشيرة خطاب: نشكر القيادة السياسية على تمسكها برفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان يتم انتهاكها يوميا فى فلسطين على أيدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هناك 143 دولة حتى الآن اعترفت بالدولة الفلسطينية، ونحن نصر على إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت "خطاب" أننا نتقدم بالشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على الدور القوى والثابت للدولة المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية ورفضها التام للتهجير، بل قدمت مقترحا لإعمار فلسطين بالفلسطينيين، وشددت على أن المساندة الدولية كفيلة لهزيمة ازدواج المعايير فى حقوق الإنسان، وما يتم انتهاكه من مبادئ حقوق الإنسان على أيدى الاحتلال فى فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمتها فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.