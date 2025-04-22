شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة مشيرة خطاب: نعزى الإنسانية فى وفاة البابا فرانسيس والان مع تفاصيل الخبر

قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالغ العزاء فى وفاة البابا فرانسيس ونتذكر هذا الرجل الذى ترك بصمة جميلة جدا ولعل من الإرث الذى تركه هو وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والتى تعتبر بالغة العظمة.

وقالت مشيرة خطاب، نعزى الإنسانية جميعا فى وفاته وندعو الله أن يزيد من قوة التفاهم بين البشر دون تمييز.

جاء ذلك فى مستهل كلمتها فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.