قطر: نعمل لإحياء اتفاق غزة وملتزمون بذلك رغم الصعوبات

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، "نعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة وملتزمون بذلك رغم الصعوبات".

وأضاف الخليفي لـ "وكالة الأنباء الفرنسية"، "نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك".

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وأكد ان الانتقادات التي نسمعها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكون غالبا مجرد ضجيج.

وعبر عن رفض بلاده لمزاعم نتنياهو بشأن قيام قطر بالتحريض في الجامعات الأمريكية.

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يأتي ذلك فيما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بخطاب مسجّل، وسط تصاعد الجدل الداخلي حول جدوى استمرار الحرب في غزة، في ظل تزايد الضغط الشعبي لاستعادة الرهائن. وأعاد نتنياهو من خلاله تثبيت مواقفه التقليدية: لا وقف للحرب، لا صفقة في الظروف الحالية، ولا انسحاب دون "حسم عسكري شامل".

بدوره قال موقع "والا" العبري، صباح اليوم، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ "توغل كبير وواسع" جديد في قطاع غزة، يتضمن توسيع العمليات البرية وتقطيع أوصال مدينة غزة، وذلك ضمن ما وصفه بـ"استراتيجية محدثة تهدف إلى تقويض قدرة حماس على السيطرة على القطاع"، بالتوازي مع محاولة الضغط على قيادة الحركة في إطار المفاوضات بشأن تبادل الأسرى.

يأتي ذلك فيما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بخطاب مسجّل، وسط تصاعد الجدل الداخلي حول جدوى استمرار الحرب في غزة، في ظل تزايد الضغط الشعبي لاستعادة الرهائن. وأعاد نتنياهو من خلاله تثبيت مواقفه التقليدية: لا وقف للحرب، لا صفقة في الظروف الحالية، ولا انسحاب دون "حسم عسكري شامل".

وبحسب موقع "واللا"، فإن "الجيش يواصل عملياته العسكرية المكثفة في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، من الجو والبحر والبر"، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى "بتر المدينة إلى قسمين، ما سيؤدي إلى فقدان حماس لأكثر من خمسين بالمئة من الأرض التي تسيطر عليها".

المصدر : وكالات