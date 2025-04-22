إجراءات إسرائيلية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، رفقة وزير إسرائيلي متطرف، وأدَّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من القوات الإسرائيلية التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، هدمت القوات الإسرائيلية منزلين في مدينة رام الله، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين، كما اقتحمت عدداً من البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، بالتزامن مع تصعيد عدوانها على مدن ومخيمات شمال الضفة للشهر الرابع على التوالي.