مستوطنون يهاجمون بلدة فلسطينية ويحرقون منزلاً في رام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون متطرفون، أمس، بلدة «سنجل» شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على الفلسطينيين وأحرقوا بيتاً ريفياً.

وقال مصدر محلي، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا البلدة بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المستوطنين أحرقوا بيتاً على أطراف البلدة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، موضحاً أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين في البلدة والمستوطنين الذين أطلقوا خلالها الرصاص.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق أيضاً خلال اقتحامه البلدة قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، لافتاً إلى أنه تم علاجها ميدانياً. ولفت إلى أن المستوطنين أقاموا ليلة أمس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، حيث نصبوا الخيام والبيوت المتنقلة، كما منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى تلك الأراضي.

ويُذكر أن المستوطنين أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، منها 51 بؤرة في عام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعاً فلسطينياً مكوناً من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب «الهيئة» ذاتها.