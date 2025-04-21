شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحزب المصرى الديمقراطى يقدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، وفدًا من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذين حرصوا على زيارة المقر البابوي لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وضم الوفد كلاً من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والأستاذ كريم الكناني، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتورة أميرة فؤاد، أمينة المصريين بالخارج، والمهندس بهاء ديمتري، أمين الحزب بالعاصمة، والمستشار حسني سبالة، رئيس لجنة الانضباط بالحزب.

وخلال اللقاء، نقل أعضاء الوفد تهنئة رئيس الحزب الأستاذ فريد زهران لقداسة البابا، إلى جانب تهنئة قيادات وأعضاء الحزب كافة بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدين تقديرهم الكبير للدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ترسيخ مبادئ التعايش والمحبة، والحفاظ على وحدة النسيج الوطني المصري.

وأعرب أعضاء الوفد عن فخرهم بالدور الروحي والمجتمعي للكنيسة، مشيرين إلى أن أعياد المسيحيين في مصر باتت تمثل مناسبات وطنية يشارك فيها جميع أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم، في مشهد يعكس خصوصية التجربة المصرية التي تقوم على احترام الآخر وتعزيز قيم المواطنة والتآخي.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره وتقديره لوفد الحزب على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن عيد القيامة يحمل رسالة سلام ومحبة، وهي القيم التي تحتاجها البشرية جمعاء في ظل التحديات الراهنة. كما ثمّن البابا الروح الوطنية التي تحكم العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا إلى استمرار التعاون والتفاهم بين جميع مكونات المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.