شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يحذر: دعوات الاحتلال ضد الأقصى "تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء" والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، مؤكدًا أن ما يصدر عن الاحتلال من تهديدات بحق المقدسات الإسلامية يُعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في ممارسة شعائرها الدينية بحرية وأمان.

وأشار سامح الشيمي، في بيان له، إلى أن هذه الدعوات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، وتكشف عن الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال القائمة على الترويع والتطهير العرقي.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل والفعّال لوقف هذه الممارسات العدوانية، وتوفير الحماية الدولية للأماكن المقدسة في القدس، محذرًا من أن استمرار الصمت العالمي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية سيفتح أبواب الفوضى في المنطقة.

وقال الشيمي: "نحن أمام كيان فقد كل ملامح الدولة، ويتصرف كعصابة متطرفة تسعى لنسف استقرار المنطقة وتفجير مشاعر مليار ونصف مسلم حول العالم. ما جرى ليس تحريضًا فقط، بل دعوة صريحة لإبادة مقدس ديني، وجريمة ضد الإنسانية".

وأشاد النائب ببيان وزارة الخارجية المصرية، حيث جاء قاطعًا ولم تكتف بالإدانة، بل عبّر عن ضمير الأمة بكل شجاعة ووضوح، رافضة بصوت صارخ أن يُدنّس الأقصى، أو تُهان القدس.