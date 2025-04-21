شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، احتفالية مع الركاب بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، حيث ظللت أجواء احتفالية خاصة لمطار القاهرة مع الركاب فى جميع صالات السفر والوصول بمبانى الركاب بمطار القاهرة وسط فرحة وسعادة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى مختلف دول العالم على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات، حيث قام فريق من قطاع العلاقات العامة والمراسم بتهنئة الركاب ومشاركتهم مظاهر الاحتفال وتوزيع الورود والشيكولاتة عليهم.

كما حرصت إدارة الإعلام والنشر على توثيق الاحتفالية التى شهدها مطار القاهرة الدولى بالصوت والصورة، من خلال التقاط الصور الخاصة بمظاهر الاحتفالية مع المسافرين ومقاطع الفيديو التى توثق أجواء الفرحة والسعادة والبهجة لدى الركاب داخل مطار القاهرة الدولى.