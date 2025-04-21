الحاج موفدا من سلام عاد الراعي في المستشفى

أوفد رئيس الحكومة نواف سلام وزير الاتصالات شارل الحاج لعيادة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المستشفى، والاطمئنان إلى صحته بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح، متمنياً له الشفاء العاجل.

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