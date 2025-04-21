بري: أميل إلى اللوائح المقفلة في الانتخابات البلدية وأنا مع حصر المناصفة فقط في بيروت

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه "سيتناول كل الاقتراحات في الجلسة العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين"، مؤكداً أن "القرار النهائي يعود لمجلس النواب".
أكد بري، في حديث لـ "النهار"، أنه "ينتظر حصيلة مناقشات اقتراحات القوانين المعجلة المكررة حيال إجراء تعديلات على أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت".
وتابع " أميل الى اللوائح المقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ومع حصر المناصفة فقط في بيروت وهي عاصمة كل اللبنانيين ويجب ان تكون واجهة وحدتنا الوطنية"
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