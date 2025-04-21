احتفلت "حركة لبنان الشباب" بمناسبة عيد الفصح بترويقة العيد السنوية التي ضمت رئيس الحركة وديع حنا وأمينة شؤون المرأة سمر صهيون وهيئة الإشراف على كنيسة سيدة الانتقال عين صوفر: وليد متى وميشال خيرالله وبشارة أبو رجيلي وأعضاء حركة لبنان الشباب وفاعليات إجتماعية وتربوية ووطنية. وتقدّمت الحركة بالمعايدة من رئيس الجمهورية جوزاف عون والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، متمنيّة له الشفاء العاجل ومن قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأكّدت أنّ "فصحنا هذه السنة يحمل آمالا واعدة للبنان". وايدت الحركة المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية من بكركي، مؤكدة "وجوب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، عسى أن تكون قيامة لبنان الكاملة في عهده" . كما تقدمت الحركة من الشعب اللبناني ودولة الفاتيكان بالتعزية بوفاة البابا فرنسيس.

كانت هذه تفاصيل خبر حركة 'لبنان الشباب" احتفلت بعيد الفصح: فصحنا هذه السنة يحمل آمالا واعدة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.