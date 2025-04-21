بقعوني ترأس قداس اثنين الباعوث في كاتدرائية النبي ايليا وسط بيروت

ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس اثنين الباعوث في كاتدرائية النبي ايليا وسط بيروت، وعاونه فيه كاهن الرعية الاب اغابيوس كفوري، وخدمت القداس جوقة الكنيسة، بحضور حشد من المؤمنين.
وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى المطران بقعوني عظة تحدث فيها عن مزايا البابا الراحل فرنسيس وعن مسيرة حياته وعطاءاته والانجازات التي حققها في حبريته، وصلى لاجله.
وفي ختام القداس، تمت قراءة الأناجيل في لغات متعددة.
وبعد البركة الختامية، تم توزيع البيض الملون وتقبل المطران بقعوني والاب كفوري التهاني من المؤمنين في باحة الكنيسة.
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