مجلس الوزراء أعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة البابا فرنسيس

أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، في بيان، أن "رئيس الحكومة نواف سلام أعلن الحداد الرسمي على وفاة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس لمدة ثلالة ايام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 23 نيسان 2025 ضمناً، بحيث تنكّس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل، وعلى ان تتخذ الإجراءات يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه".

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