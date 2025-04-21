شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى "مراكب الزرق" مبادرة لدعم صغار الصيادين ورفع مستوى معيشتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مراكب الرزق" إحدى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بهدف دعم صغار الصيادين وتأمين حياتهم من خلال مصدر دخل متتابع ومتطور لحرفتهم "الصيد"؛ وتحفيز صغار الصيادين اللذين يعيلون أسر كبيرة على مزاولة مهنتهم من خلال مراكب صيد حديثة مزودة بماتور ومعدات صيد حديثة جميعها بالمجان.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، قد نجحت في تقديم قدمت مشروعات تنموية صغيرة عبارة عن مراكب صيد لـ350 صياد من صغار الصيادين بعدد من المحافظات من خلال مباردتها مراكب الرزق.

في البداية استفاد من المبادرة عدد 33 من صغار الصيادين من أهالى قرية السمطا بحرى مركز دشنا بمحافظة قنا 33 مركب صيد وكامل أدوات الصيد، شهدت قرية الساحل بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، تسليم مؤسسة صناع الخير وجمعية النجاة الكويتية 26 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من أهالى القرية والقرى المجاورة بمركز إدفو. كما شهدت لأهالي قرية الشبيكة بمركز كوم أمبو تسليم 25 مركب صيد جديدة لصغار الصيادين لدعم السر الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم وغعادتهم على الحياة اليومية .

أما في محافظة المنصورة فتم توزيع مراكب تتراوح أطوالها من 5 إلى 5.5 متر لدعم الصيادين، وأيضًا إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة، وتطوير آليات تسويق الإنتاج السمكى لصغار الصيادين من خلال الربط بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين، لرفع دخول صغار الصيادين.

وفى مدينة المنزلة بمحافظة المنصورة سلمت مؤسسة صناع الحياة عضة التحالف الوطنى أكثر من 11 مركب صيد لصغار الصيادين الأشد احتياجًا.

وقد طافت مبادرة "مراكب الرزق " محافظات الجمهورية ودعمت الكثير من الصيادين أصحاب الأسر الكبيرة لإعانهم ورفع مستوى معيشتهم.