شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": تمكين الشباب ذوي الإعاقة اقتصاديا من خلال التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المتكاملة لتمكين الشباب ذوي الإعاقة، شاركت مؤسسة حياة كريمة بفاعلية في جلسة هامة لمؤتمر "غيث لتمكين الشباب ذوي الإعاقة"، بحضور نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم هبة زيدان، رئيس قطاع الشراكات بمؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، و محمد الكيلاني، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وولاء سالم، مدير مشاريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة علياء أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة داون المصرية، والدكتور مصطفى عطية، خبير الدمج المجتمعي.

وألقت علياء صالح، مدير إدارة التدريب وريادة الأعمال بمؤسسة “حياة كريمة”، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في تمكين الشباب ذوي الإعاقة اقتصاديًا من خلال التدريب المهني وبرامج ريادة الأعمال، مؤكدة تبني “حياة كريمة” لفكر الدمج المجتمعي في كافة برامجها التدريبية بنسبة لا تقل عن 15% لذوي الإعاقة وذويهم وغيرهم من الفئات.

وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى لخلق فرص حقيقية ومستدامة عبر مبادرات مثل “سكر البيوت” و”سر الصنعة” التي تهدف إلى تأهيلهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرة “روابط الكرم” بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل دائمة ولائقة.