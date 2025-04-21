شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تستضيف عرضا خاصا للفيلم الفلسطينى "مفتاح".. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف نقابة الصحفيين الفيلم السينمائي الفلسطيني "مفتاح" بمناسبة أعياد تحرير سيناء، وهو إنتاج مصري تونسي مشترك بطولة الفنان المصري أحمد سمير والفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والفنان جلول الجلاصي وكوكبة من نجوم السينما التونسية، والفيلم من سيناريو وإخراج التونسي محمد الميساوي.

الفيلم تدور أحداثه بداية من نكبة 1948 ومرورا بانتفاضة الأقصى 1987 وحتى العدوان الأخير على غزة.

يبدأ عرض الفيلم في الساعة السابعة مساء يوم السبت 26 أبريل بمسرح النقابة بحضور شخصيات عامة وبطل الفيلم.

فيلم مفتاح