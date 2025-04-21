شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى قداسة البابا فرنسيس: رمزا عالميا للتسامح والان مع تفاصيل الخبر

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والدعوة للسلام والمحبة.

وقالت التنسيقية في بيانها: لقد كان البابا فرنسيس رمزًا عالميا للتسامح والحوار بين الأديان، وصوتًا للإنسانية، ومدافعًا عن القيم النبيلة حول العالم.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي إلى الكنيسة الكاثوليكية، وإلى شعوب العالم كافة، فإنها تؤكد على تقديرها الكبير لما مثله من قيم ستظل خالدة في وجدان البشرية.