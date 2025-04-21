شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وليست إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن سارة خليفة المتهمة فى قضية الإتجار بالمخدرات ليست إعلامية، وغير مقيده في جداول النقابة، وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة .

وأضاف الدكتور طارق سعده أنه وفقا للقانون وتحديدا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام نصت أن الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين، وعليه فإن سارة خليفة هي منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا بالحبس وفقا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

وقال نقيب الإعلاميين: لدينا ملف كبير نعمل عليه من سنوات، وهو ملف منتحلي صفة إعلامي، والكيانات الوهمية، وقطعنا فيه شوطا كبيرا، وقدمنا الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة، وأغلقنا الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات .

ويهيب نقيب الإعلاميين بالوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة عدم السماح لأي شخص أن يمارس نشاطا إعلاميا بها بالمخالفة للقانون وأن الوسيلة التي تقترف هذاتعاقب وفقا للمادة 89 من قانون النقابة سالف الذكر بالغلق والغرامة.