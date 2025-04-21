شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لحزب الجيل تجتمع لمناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

عقد اللجنة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب، ناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، واستمرار حرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة العليا للحزب دعمه الكامل للموقف القومي الثابت الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض بشكل قاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو تصفية قضيتهم العادلة، وشدد على أن الموقف المصري الحالي يعبر عن ضمير الأمة ويعيد التوازن للمشهد الدولي المختل تجاه الحقوق الفلسطينية.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدت أن حزب الجيل الديمقراطي سيشارك في الانتخابات القادمة تحت أي قانون يصدره مجلس النواب، إيمانًا منه بأهمية التمثيل الوطني الفعال، ودور الأحزاب في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، صرح الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قائلاً نؤيد بقوة مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي القومية، التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتدافع عن قضيته العادلة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية الشيطانية. إن الرئيس السيسي لم يرفض فقط مخططات التهجير، بل أعاد إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وذكّر العالم بعدالتها بعدما حاول البعض طمسها لصالح صفقة القرن."

وأضاف الشهابي: "نحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسئولية السياسية والأخلاقية عن الأرواح التي أُزهقت في غزة، فهو شريك مباشر لرئيس حكومة العدو الصهيوني في كل الجرائم الوحشية التي تُرتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني."

واختتمت اللجنة العليا اجتماعها بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن دعم صمود الشعب الفلسطيني هو واجب وطني وإنساني في وجه العدوان والاحتلال.