شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الاستثمار بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي يعدها الحزب للنهوض بالاقتصاد الوطني.

استعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص الاقتصادية الحالية، كما ناقش سبل تهيئة مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في النهوض بالاقتصاد المصري واستغلال كافة الفرص المتاحة حاليا.

وقالت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع: نحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية تستند إلى الواقع المصري، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمر المحلي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في كل خطوة إصلاحية."

وأشارت إلى أن الاستثمار ليس فقط أرقامًا ومؤشرات، بل ثقة تُبنى، وبيئة جاذبة، ورؤية سياسية واقتصادية متكاملة."

وأكد أعضاء الأمانة أن العمل مستمر على وضع ورقة سياسات اقتصادية تمثل جوهر البرنامج الاقتصادي للحزب، وستُعرض قريبًا للنقاش العام والمجتمع الاقتصادي.

خلال الاجتماع

جانب من الاجتماع